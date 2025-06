Paris busca direitos legais para o rio Sena

Este reconhecimento já foi adotado no caso do rio Whanganui, na Nova Zelândia; na lagoa do Mar Menor, na Espanha; e no bosque dos Cedros, no Equador, acrescentou.

O Conselho de Paris baseou suas conclusões em uma convenção civil sobre o futuro do Sena, reunida entre março e maio.

Cinquenta cidadãos escolhidos ao acaso propuseram dotar o Sena de direitos fundamentais, como o "direito de existir, fluir e se regenerar".

Um "Parlamento" do rio facilitaria "pensar decisões de longo prazo" e enfrentar os lobbies, disse uma das representantes selecionadas, Aurélie Huguet.

O Sena deve ser considerado um ecossistema, cuja "propriedade não possa ser reivindicada por ninguém" e onde a salvaguarda do vivente deva "primar sobre tudo", segundo as conclusões da convenção civil.

Várias medidas para a proteção da biodiversidade do rio Sena foram adotadas nos últimos anos, entre elas, transformar suas margens em áreas exclusivas para pedestres e a descontaminação de sua água, o que faz com que o rio tenha atualmente 39 espécies de peixes, frente a apenas quatro em 1970.