Portugal vence Alemanha de virada (2-1) e vai à final da Liga das Nações

Portugal garantiu nesta quarta-feira (4) sua vaga na final de domingo da Liga das Nações da Uefa ao derrotar a anfitriã Alemanha por 2 a 1 em Munique e vai enfrentar Espanha ou França, que duelam na quinta-feira.

Após um primeiro tempo equilibrado, com chances para as duas equipes, a Alemanha abriu o placar no início da segunda etapa (48') por meio de Florian Wirtz, mas Portugal virou o jogo rapidamente, com um chute forte de Francisco Conceição (63') e um gol decisivo de sua incansável estrela, Cristiano Ronaldo (68'), que continua sendo um jogador fundamental aos 40 anos.

