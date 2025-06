Suspeito de tramar sequestros de empresários de criptomoedas na França é preso no Marrocos

Em mensagem publicada no X, o ministro francês da Justiça, Gérald Darmanin, agradeceu ao Marrocos pela prisão, que "demonstra uma excelente cooperação judicial" entre os dois países.

O ministro também repostou no X uma informação publicada pelo jornal francês Le Parisien, que indica que as autoridades acreditam que Bajjou poderia ter organizado vários sequestros e tentativas de sequestro do exterior.

Bajjou, natural de um subúrbio do oeste de Paris, é suspeito de ser um dos autores do sequestro do empresário francês de criptomoedas David Balland e de seu sócio em janeiro, segundo o Le Parisien.

Balland é cofundador da empresa de criptomoedas Ledger, avaliada na ocasião em mais de 1 bilhão de dólares (R$ 5,90 bilhões, em cotação da época). Seus sequestradores cortaram um dedo do refém e pediram uma recompensa.

Ao menos nove suspeitos são investigados por vínculos com o caso.

As autoridades francesas também investigam a possível implicação de Bajjou em vários sequestros ou tentativas de sequestro em maio, segundo o Le Parisien.