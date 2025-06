Rússia e Ucrânia trocarão mil prisioneiros de guerra no fim de semana

"Estamos prontos para esta reunião em qualquer momento", disse na coletiva de imprensa.

Além disso, acusou a Rússia de manter conversações com Kiev apenas para agradar o presidente americano e com o objetivo de "atrasar" as sanções dos Estados Unidos contra ele.

Quanto às últimas negociações com Moscou em Istambul, ele disse que continuá-las com as delegações atuais "não faria sentido".

"Continuar as reuniões diplomáticas em Istambul a um nível que não permite resolver nada não faz sentido", disse. Até o momento, foram feitas duas rodadas de negociações na cidade turca.

