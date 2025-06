Sinner atropela Bublik e avança às semifinais de Roland Garros

O tenista número 1 do mundo, Jannik Sinner, avançou para as semifinais de Roland Garros nesta quarta-feira (4) com uma vitória contundente por 3 sets a 0, parciais de 6-1, 7-5 e 6-0, sobre o cazaque Alexander Bublik (62º), chegando à penúltima rodada do torneio sem perder nenhum set.

Campeão do US Open de 2024 e do Aberto da Austrália de 2025 ? onde repetiu o triunfo ?, o italiano de 23 anos agora acumula 19 vitórias consecutivas em torneios do Grand Slam.

Após um primeiro set em que foi amplamente dominado, Bublik elevou o nível de seu jogo, com drop shots perfeitos e confirmou seu serviço, mas Sinner conseguiu desequilibrar no final do set e abriu um 2 a 0 praticamente definitivo.