Testemunha de julgamento contra Diddy afirma que ele a pendurou do 17º andar

Uma mulher que testemunhou nesta quarta-feira (4) no julgamento contra o produtor musical Sean "Diddy" Combs disse que ele a pendurou de uma varanda no 17º andar antes de arremessá-la contra o mobiliário, um ataque que a deixou com traumas e contusões.

Bryana Bongolan depôs no processo judicial que corre em um tribunal de Nova York contra o ícone do rap e hip-hop. A mulher disse que estava hospedada na casa de sua amiga Casandra "Cassie" Ventura, ex-companheira de Combs e testemunha-chave no caso.

Quando Bongolan estava no apartamento de Ventura, Combs entrou violentamente no local e a levou para a varanda à força, segundo o depoimento.