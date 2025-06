Trump eleva tarifas sobre aço e alumínio para 50%

Trump acusa a União Europeia (UE) de não negociar de boa-fé e ameaçou impor uma sobretaxa tarifária de 50%.

Em 2 de abril, que Trump proclamou como o "Dia da Libertação", o presidente republicano impôs tarifas de 10% para quase todos os parceiros comerciais dos Estados Unidos e taxas mais elevadas para dezenas de economias, incluindo UE e China. Seu objetivo era pressionar para corrigir práticas que Washington considera injustas.

As taxas mais elevadas foram suspensas por 90 dias, mas a moratória terminará em 9 de julho.

A porta-voz da Casa Branca confirmou na terça-feira que o governo enviou uma carta aos parceiros comerciais "para lembrá-los que a data limite está se aproximando". A UE afirma que tem a intenção de retaliar um aumento tarifário.

Nesta quarta-feira também está prevista uma reunião de representantes comerciais do G7 (Canadá, França, Alemanha, Itália, Japão, Reino Unido e Estados Unidos), à margem do encontro da OCDE, antes de um encontro de cúpula de chefes de Estado e Governo do bloco, de 15 a 17 de junho no Canadá.

A OCDE reduziu a previsão de crescimento global devido às tarifas de Trump: +2,9%, contra a projeção de 3,1% que havia sido anunciada em março.