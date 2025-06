Trump proíbe ou restringe entrada nos EUA a cidadãos de 19 países

Em ambos os casos, tanto para a proibição quanto para a restrição, contemplam-se exceções se a procuradora-geral, Pam Bondi, ou o chefe da diplomacia, Marco Rubio, estimarem que a viagem de um determinado indivíduo beneficia os interesses nacionais dos Estados Unidos.

As medidas entram em vigor na segunda-feira.

- 'Perigos extremos' -

Segundo Trump, a proibição foi motivada por um ataque no Colorado contra manifestantes que pediam a libertação dos reféns israelenses em Gaza. As autoridades americanas o atribuíram a um homem que, segundo elas, estava no país ilegalmente.