UE seleciona projetos sobre matérias-primas estratégicas, um deles no Brasil

A União Europeia selecionou, nesta quarta-feira (4), 13 projetos para garantir o acesso a matérias-primas estratégicas e terras raras, alguns localizados fora do bloco ou em territórios ultramarinos, incluindo um no Brasil.

O projeto selecionado é uma planta de níquel e cobalto em São Miguel Paulista, São Paulo.

De acordo com a Comissão - o braço Executivo do bloco europeu -, esses projetos "diversificarão as fontes de fornecimento da UE e aumentarão a segurança econômica".