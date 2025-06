Universitários protestam contra novas tarifas de internet móvel em Cuba

A AFP não pôde confirmar de forma independente se a greve estava sendo cumprida. Segundo um universitário que pediu anonimato, "muito poucos estudantes" haviam comparecido às aulas na Faculdade de Artes e Letras.

Por outro lado, a direção da Universidade de Havana questionou a paralisação das atividades.

"Nada, nem ninguém interromperá nossos processos acadêmicos com convocações completamente afastadas do espírito que animou os intercâmbios com as organizações estudantis e juvenis", advertiu no Facebook.

Almeida mostrou sua discordância com a greve universitária, mas disse que a FEU respeita essa "posição" e que "nunca haverá um confronto entre estudantes".

Brian Gámez, que está no primeiro ano de História e Marxismo Leninismo, defendeu o "protesto pacífico", mas alertou contra aqueles que possam degenerar em um ato de "vandalismo".

