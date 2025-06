Wall Street fecha com resultados mistos após dados ruins sobre emprego

No início do pregão, o mercado recebeu dados muito piores que o esperado sobre a geração de emprego no setor privado dos Estados Unidos. Em maio, esses números atingiram seu nível mais baixo desde março de 2023, segundo a pesquisa mensal ADP/Stanford Lab.

No mês passado, as empresas privadas nos Estados Unidos criaram 37 mil postos de trabalho, contra 60 mil em abril, enquanto os analistas esperavam um aumento de 110 mil empregos, segundo o consenso publicado pela MarketWatch.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reagiu rapidamente em sua plataforma Truth Social para pressionar o titular do Fed, Jerome Powell, a reduzir os juros "agora", e considerou "incompreensível" que o Fed mantenha suas taxas enquanto outros bancos centrais tendem a reduzi-las.

Além disso, a atividade econômica diminuiu nas últimas semanas nos Estados Unidos, onde a incerteza sobre a guerra tarifária de Trump levou empresas e famílias a exercerem mais cautela em suas decisões financeiras, segundo a pesquisa regular do Fed conhecida como "Livro Bege", publicada nesta quarta.

Nesse contexto, no mercado de renda fixa, a rentabilidade dos títulos da dívida pública americana com vencimento em 10 anos caiu fortemente, para 4,35% por volta das 17h15 (no horário de Brasília), diante dos 4,45% do fechamento de terça-feira.

Segundo Peter Cardillo, analista da Spartan Capital Securities, o mercado também se beneficiou dos últimos comentários de Trump, nos quais classificou o presidente chinês, Xi Jinping, de "muito duro" e "extremamente difícil" para fazer negócios.