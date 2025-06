Argentina vence (1-0) em sua visita ao quase eliminado Chile nas Eliminatórias

Com várias ausências e a entrada de Lionel Messi no segundo tempo, a Argentina derrotou o Chile por 1 a 0 fora de casa nesta quinta-feira (5), pela décima quinta rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026, um resultado que distancia ainda mais a 'La Roja' do sonho de conquistar uma vaga no Mundial.

O atacante Julián Álvarez, do Atlético de Madrid, marcou o único gol da partida aos 16 minutos, após receber um ótimo passe de Thiago Almada.

Os atuais campeões mundiais já estão classificados e lideram as Eliminatórias com 34 pontos, enquanto o Chile, último colocado com 10 pontos, já pode ser eliminado da Copa do Mundo na próxima terça-feira, quando visita a Bolívia.