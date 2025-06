Às vésperas de julgamento no STF, PF interroga Bolsonaro em caso contra o filho Eduardo

A Polícia Federal interrogou nesta quinta-feira (5) Jair Bolsonaro sobre um de seus filhos, investigado por possível obstrução de justiça, enquanto o ex-presidente se prepara para responder, a partir de segunda, no julgamento por tentativa de golpe no Supremo Tribunal Federal (STF).

O ex-presidente depôs em Brasília sobre a suposta atuação do deputado licenciado Eduardo Bolsonaro (PL/SP) para que o governo dos Estados Unidos sancione autoridades do Judiciário brasileiro, as quais acusa de "perseguir" seu pai.

Na semana passada, o STF ordenou a abertura de um inquérito para averiguar se o terceiro dos cinco filhos de Bolsonaro tenta atrapalhar o julgamento em curso contra o ex-presidente e ex-colaboradores seus por uma tentativa fracassada de golpe de Estado em 2022.