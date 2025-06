BCE reduz novamente suas taxas devido a incertezas

O BCE também revisou para 2,0% sua previsão de inflação para 2025, abaixo dos 2,3% estimados, e para 1,6% em 2026, devido à queda dos preços da energia e à valorização do euro.

O PIB da zona do euro deve aumentar 0,9% em 2025, segundo as estimativas de março, mas apenas 1,1% no próximo ano, abaixo dos 1,2% previstos anteriormente.

