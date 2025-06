Bloqueios de estrada para exigir renúncia do presidente Arce se multiplicam na Bolívia

Os bloqueios de estradas na Bolívia liderados por seguidores do ex-presidente Evo Morales se multiplicaram nesta quinta-feira (5), no âmbito de protestos que exigem a renúncia do presidente Luis Arce devido à crise econômica que o país atravessa, informou o governo.

Os bloqueios começaram na segunda-feira e até quarta-feira somavam cerca de vinte, mas nesta quinta-feira já "são mais de 40 pontos de bloqueio" no país, disse a vice-ministra de Comunicação e porta-voz do governo, Gabriela Alcón, em uma coletiva de imprensa.

Os bloqueios ocorrem principalmente no departamento de Cochabamba (centro), reduto de Morales. As outras regiões afetadas são La Paz, Santa Cruz (oeste), Chuquisaca (sudoeste) e Oruro (oeste).