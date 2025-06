Brasil empata na visita ao Equador (0-0) pelas Eliminatórias na estreia de Ancelotti

O Brasil ficou no 0 a 0 em sua visita ao Equador nesta quinta-feira (5) na estreia de seu novo técnico, o italiano Carlo Ancelotti, nas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026.

As duas seleções fizeram uma partida intensa e limpa do início ao fim no Estádio Monumental, em Guayaquil, no sudoeste do país.

O empate prolonga a angústia para as duas seleções. O Equador, que poderia ter garantido sua vaga no Mundial se tivesse vencido, permanece em segundo lugar com 24 pontos, seguido pelo Paraguai, que tem o mesmo número de pontos, mas um saldo de gols inferior.