Casa Branca defende megaprojeto de lei orçamentária de Trump após críticas de Musk

A Casa Branca rechaçou nesta quarta-feira (4) a tese de que o megaprojeto de lei orçamentária do presidente Donald Trump poderia fazer disparar o déficit fiscal dos Estados Unidos, enquanto o magnata Elon Musk redobra suas críticas ao plano do republicano.

O independente Escritório Orçamentário do Congresso afirmou que a denominada por Trump como "lei grande e bonita" — peça central de sua agenda nacional — poderia adicionar US$ 2,4 trilhões (R$ 13,5 trilhões, na cotação atual) ao déficit do país até 2034.

O vice-chefe de Gabinete de Trump, Stephen Miller, tachou o órgão legislativo de "esquerdista" nas redes sociais, ao fazer eco da frequente linha que a administração usa ao responder aos ataques de seus oponentes.