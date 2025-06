Coreia do Norte promete 'apoio incondicional' à Rússia na guerra com a Ucrânia

O líder da Coreia do Norte, Kim Jong Un, prometeu dar "apoio incondicional" à Rússia em todas as áreas, o que inclui o seu esforço de guerra na Ucrânia, informou a imprensa estatal de Pyongyang nesta quinta-feira (5, data local).

A Coreia do Norte se transformou em um dos principais aliados de Moscou em sua ofensiva de mais de três anos na Ucrânia, com milhares de soldados enviados para apoiar as forças do Kremlin.

Ao se reunir nesta quarta-feira com o chefe do Conselho de Segurança russo, Sergei Shoigu, Kim afirmou que seu país dará "apoio incondicional à postura da Rússia e sua política externa em todos os temas cruciais da política internacional, incluído o tema ucraniano", informou a agência estatal KCNA.