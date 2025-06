Cortar a cocaína 'pela raiz': Colômbia dá R$ 1.700 a quem arrancar plantas de coca

Com a produção de cocaína e os cultivos de coca atingindo máximos históricos, o governo da Colômbia faz uma aposta alta: pagar os camponeses para arrancarem pela raiz as plantas da principal matéria-prima desta droga e, desta forma, impactar o narcotráfico.

Em Argélia, município da região de Cañón del Micay, no sudoeste do país, a família de Alirio Caicedo e seu filho, Nicolás, é uma das mais de 3.900 que o presidente de esquerda Gustavo Petro convenceu a aderirem voluntariamente a um programa anunciado em março.

Diferentemente das iniciativas anteriores do tipo, esta contempla um primeiro subsídio antecipado de pouco mais de US$ 300 dólares (aproximadamente R$ 1.700) para que os camponeses arranquem as plantas com as mãos.