Espanha vence França (5-4) e vai enfrentar Portugal na final da Liga das Nações

Oyarzabal foi novamente o responsável pela assistência, desta vez com um passe longo que deixou Merino cara a cara com o goleiro francês, a quem ele superou com um chute rasteiro aos 26 minutos.

O jogador do Arsenal mais uma vez balançava as redes no estádio de Stuttgart, onde já havia brilhado no ano passado na Eurocopa, com um gol nos acréscimos para ajudar a Espanha a eliminar a anfitriã Alemanha nas quartas de final.

Enquanto Ousmane Dembélé se desesperava com chutes que esbarravam nas defesas de Unai Simón, a Espanha teve a chance de ampliar a vantagem antes do intervalo, mas Dean Huijsen teve seu gol anulado por impedimento aos 44 minutos.

- Duelo pela Bola de Ouro -

No segundo tempo, qualquer esperança de virada da França foi frustrada por Lamine Yamal, que também relembrou a Eurocopa de 2024, quando marcou um golaço contra a França.

Desta vez ele converteu um pênalti (54') que ele mesmo havia sofrido após uma entrada de Rabiot.