'Estamos conversando com clubes', diz Luis Díaz sobre seu futuro no Liverpool

O atacante colombiano Luis Díaz, que desponta como um dos protagonistas da próxima janela de transferências, afirmou nesta quinta-feira (5) que está "conversando com clubes" enquanto espera uma proposta do Liverpool para renovar seu contrato.

Rumores da imprensa na Europa indicam que Díaz, de 28 anos, é pretendido por equipes como Barcelona e Al-Nassr, que está a ponto de perder o astro Cristiano Ronaldo.

"Estamos conversando com clubes, é normal, a janela está abrindo, estamos tentando acertar o que for possível, o que for melhor para nós", disse o jogador em entrevista coletiva em Barranquilla, onde está concentrado com a seleção colombiana para as Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026.