"Este território é inegociável", diz vice venezuelana sobre disputa com Guiana

A vice-presidente venezuelana, Delcy Rodríguez, afirmou nesta quinta-feira (5) que a região que a Venezuela disputa com a Guiana há mais de um século "é um território inegociável", durante a posse do governador do novo estado da Guiana Essequiba.

O almirante Neil Villamizar, ex-comandante da Marinha, tomou posse nesta quinta-feira como o primeiro governador do 24º estado da Venezuela, após ser eleito nas eleições de 25 de maio, embora na prática a Guiana administre o Essequibo, um território de cerca de 160 mil km² rico em petróleo e pedras preciosas.

"Esse território é inegociável, os ingleses devem ter isso muito claro, nós vamos defender esse território com a nossa vida", declarou Rodríguez durante a cerimônia realizada em Tumeremo, capital administrativa do novo estado, localizada a cerca de 100 quilômetros da região em litígio.