EUA afirma que cooperação entre Rússia e Coreia do Norte "deve acabar"

O governo dos Estados Unidos pediu nesta quinta-feira (5) o fim da cooperação da Coreia do Norte com a Rússia, depois que o líder norte-coreano, Kim Jong Un, prometeu "apoio incondicional" a Moscou na guerra na Ucrânia.

"O envolvimento militar da Coreia do Norte com a Rússia, e qualquer apoio que a Federação Russa ofereça em troca à RPDC, deve acabar", declarou o porta-voz do Departamento de Estado, Tommy Pigott, a jornalistas, usando o nome oficial da Coreia do Norte: República Popular Democrática da Coreia (RPDC).

sct/acb/ad/mel/am