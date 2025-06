EUA anuncia lista de convocados para Copa Ouro; Dest é mais um desfalque

O técnico da seleção dos Estados Unidos, Mauricio Pochettino, anunciou nesta quinta-feira (5) a convocação de 26 jogadores para a Copa Ouro da Concacaf, com Sergiño Dest se juntando a já numerosa lista de desfalques.

Além do lateral do PSV Eindhoven, Pochettino também não poderá contar com Christian Pulisic e os demais líderes de sua equipe para o último torneio que os Estados Unidos disputarão antes de sediar a Copa do Mundo de 2026.

Quinze dos 26 jogadores selecionados vêm de times da MLS, incluindo o atacante mexicano-americano Diego Luna (Real Salt Lake) e o meio-campista Sebastian Berhalter (Vancouver Whitecaps), filho do ex-técnico Gregg Berhalter.