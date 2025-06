EUA, Canadá e México se preparam para o grande espetáculo da Copa de 2026

Um grande leque de sedes, desde o emblemático Estádio Azteca do México até o reluzente SoFi Stadium de Los Angeles, que custou impressionantes US$ 5 bilhões (aproximadamente R$ 28 bilhões na cotação atual), receberão 104 jogos em quase seis semanas: 78 nos EUA, 13 no Canadá e 13 no México.

Todos os jogos a partir das quartas de final serão nos EUA, e a grande final será no MetLife Stadium de East Rutherford (Nova Jersey), que tem capacidade para 82.500 espectadores, no dia 19 de julho de 2026.

- "104 Super Bowls" -

As autoridades americanas acreditam que a volta da Copa do Mundo 32 anos depois da edição de 1994 pode representar um momento decisivo para o futebol no país.

"A Copa vai chamar a atenção para o esporte de uma maneira que ninguém nuca sonhou", declarou Don Garber, comissário da Major League Soccer (MLS), a liga de futebol dos Estados Unidos.

O presidente da Fifa, Gianni Infantino, promoveu o torneio como o equivalente a "104 Super Bowls", comparando os seis bilhões de espectadores estimados para o Mundial com os aproximadamente 120 milhões que acompanham o jogo final da NFL.