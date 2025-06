EUA sanciona 4 juízas do TPI e considera suas ações 'ilegítimas'

As outras duas magistradas, Luz del Carmen Ibáñez Carranza, do Peru, e Solomy Balungi Bossa, de Uganda, fizeram parte do processo que levou à autorização de uma investigação sobre militares americanos acusados de cometer crimes de guerra durante a guerra do Afeganistão.

Nem os Estados Unidos nem Israel fazem parte do Estatuto de Roma, que criou o Tribunal Penal Internacional, e, portanto, não reconhecem sua autoridade para processar seus cidadãos.

Fundada em 2002, o TPI conta com 124 Estados-membros e emitiu apenas um punhado de condenações desde sua criação.

Durante o primeiro mandato de Donald Trump (2017-2021), o TPI ? e, em particular, sua então procuradora Fatou Bensouda ? já havia sido alvo de sanções por parte dos Estados Unidos, que foram suspensas por seu sucessor, Joe Biden, pouco depois de assumir o cargo.

