EUA volta a pressionar países da Otan por aumento nos gastos de Defesa

O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth, pressionou nesta quinta-feira (5) os países da Otan para que aumentem seus gastos com segurança a 5% do PIB, um desejo do presidente Donald Trump.

Os membros da Otan concordaram em destinar à Defesa pelo menos 2% de seus respectivos PIBs, mas Trump insiste que o nível de gastos deve ser elevado para 5%.

"Nossa mensagem continuará sendo clara. É dissuasão e paz através da força, mas não pode ser dependência. Não pode e não será dependência dos Estados Unidos em um mundo com tantas ameaças", disse Hegseth durante uma reunião ministerial na sede da Otan.