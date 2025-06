Guatemalteco é o primeiro deportado a retornar aos EUA por ordem judicial

Em fevereiro de 2025, um juiz de imigração lhe concedeu a "suspensão de expulsão para a Guatemala".

O guatemalteco perguntou se poderia ser enviado ao México e o juiz de imigração lhe disse que não, segundo documentos judiciais.

"Dois dias depois que lhe foi concedida a suspensão da expulsão, e sem aviso prévio, O.C.G. foi colocado em um ônibus e enviado ao México", onde lhe deram a opção de permanecer ali ou ir para a Guatemala, acrescentam.

O.C.G. optou por seu país e viveu escondido na Guatemala enquanto seu caso corria na Justiça dos Estados Unidos.

Em 23 de maio, o juiz Brian E. Murphy determinou à administração do presidente Donald Trump "tomar todas as medidas imediatas" para "facilitar o retorno de O.C.G. aos Estados Unidos".

Em 28 de maio, a administração informou à Justiça que a seção local de Phoenix do Escritório de Detenção e Deportação do Serviço de Imigração e Controle de Alfândega (ICE, na sigla em inglês) entrou em contato com os advogados do guatemalteco e que ele retornaria em um voo.