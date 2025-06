Hugo Aguilar, o indígena e ex-assessor zapatista que presidirá a Suprema Corte do México

"Há uma dívida importante" com os povos ancestrais, afirma o futuro presidente do Supremo, que foi funcionário do ex-presidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) no Instituto Nacional de Povos Indígenas (INPI).

"A cidadania está farta deste sistema de Justiça", repetiu durante a campanha, fazendo sua a denúncia de López Obrador e Sheinbaum de que a magistratura atual está a serviço das elites e da corrupção.

Após o bloqueio judicial de ambiciosos projetos governamentais, a Suprema Corte se transformou no pomo da discórdia que levou López Obrador (2018-2024) a impulsionar a reforma constitucional para a eleição de todos os juízes.

- "Chegou a nossa vez" -

A chegada de Aguilar ao topo do Judiciário representará uma guinada radical em um organismo tradicionalmente reservado a juristas da elite.

"Chegou nossa vez", proclamou, durante a campanha, para denunciar "a negação, a exclusão e o abandono" dos indígenas no México, onde cerca de 20% da população (de quase 130 milhões de habitantes) se identifica com alguma etnia.