Israel ataca Líbano para destruir fábricas de drones do Hezbollah

Em outro comunicado, o Exército anunciou que realizaria "um ataque contra instalações subterrâneas de produção de drones que foram estabelecidas deliberadamente no coração da população civil" em Beirute.

O presidente do Líbano, Joseph Aoun, expressou sua "firme condenação à agressão israelense" e à "violação flagrante" do cessar-fogo de 27 de novembro. Esta foi a quarta vez que Israel atacou o subúrbio do sul - um reduto do Hezbollah - desde a trégua.

Israel e o Hezbollah, apoiado pelo Irã, enfrentaram-se por mais de um ano, uma hostilidade que começou com o início do conflito atual na Faixa de Gaza e terminou com uma campanha intensa de bombardeios israelenses e uma incursão terrestre no sul do Líbano.

O cessar-fogo de novembro pretendia encerrar os combates, que deixaram o Hezbollah bastante enfraquecido, mas Israel continuou atacando regularmente o sul do país vizinho.

