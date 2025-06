Lançamento de desenho libertário em canal estatal causa polêmica na Argentina

Os livros e a série fazem parte do Instituto Libertas, uma fundação cristã com sede em Utah, nos Estados Unidos.

De acordo com a conta no X do programa, o governo argentino está "substituindo desenhos animados literalmente marxistas por uma educação divertida sobre liberdade, economia e direitos individuais".

Mas Cecilia Veleda, doutora em sociologia da educação, discorda.

"Não se pode fazer as crianças reféns em meio a disputas ideológicas de adultos. São obsessões pessoais do presidente traduzidas em conteúdos errôneos, com inverdades, discriminações, ataques", declarou ao jornal argentino La Nación.

O peronismo, atualmente a principal força política de oposição na Argentina, estava no poder quando o Paka Paka foi criado em 2010, durante o mandato da ex-presidente Cristina Kirchner (2007-2015). Na época, segundo o governo de Milei, o conteúdo do canal estatal infantil era altamente ideologizado.

"Todos temos uma visão ideológica, assim como todas as instituições. A de Paka Paka era o protagonismo das crianças, a perspectiva de direitos, a nação, a educação, a diversidade, etc", disse Dotro.