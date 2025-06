Lula pede a Macron a conclusão do acordo comercial UE-Mercosul

"Meu caro, abra o seu coração para a possibilidade de fazer esse acordo com nosso estimado Mercosul (...)", disse Lula durante entrevista coletiva com Macron em Paris.

Para Lula, este acordo é "a melhor resposta que nossas regiões podem dar diante do cenário de incertezas criado pelo retorno do unilateralismo e do protecionismo tarifário".

"Quero dizer aqui que eu deixarei a presidência do Mercosul com o acordo UE-Mercosul firmado e com Macron participando da assinatura", acrescentou o presidente, que assumirá a presidência do bloco em breve.

A Comissão Europeia, que negocia em nome da UE, alcançou um acordo comercial em dezembro com Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai, e ainda deve definir qual mecanismo adotará para sua provação e ratificação do lado europeu.

Se for ratificado, a UE, o primeiro parceiro comercial do Mercosul, poderia exportar mais facilmente carros, máquinas e produtos farmacêuticos, enquanto o bloco sul-americano poderia exportar para a Europa mais carne, açúcar, soja, mel, entre outros.

A França enfrenta a firme oposição de seu setor agropecuário, protagonista nos últimos anos de fortes manifestações, que pedem que as exportações do bloco sul-americano cumpram com as mesmas normas de produção da UE.