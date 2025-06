Morre no Canadá bebê nascido com sarampo de mãe não vacinada

Um bebê nascido prematuramente com sarampo de uma mãe não vacinada no Canadá morreu, informaram as autoridades nesta quinta-feira (5), sem confirmar a causa exata de sua morte, o que aumenta a preocupação pelo ressurgimento do vírus.

O Canadá registrou 2.755 casos de sarampo -- 2.429 confirmados e 326 prováveis --, segundo os dados sanitários federais atualizados até 2 de junho.

O epicentro do surto está na província de Ontário, onde foram documentados quase 2.000 casos.