MPF denuncia suposto mandante do assassinato de Dom Phillips e Bruno Ferreira

O Ministério Público Federal (MPF) denunciou nesta quinta-feira (5) o suposto mandante do assassinato do jornalista britânico Dom Phillips e do indigenista brasileiro Bruno Pereira, executados na Amazônia por seu ativismo contra crimes ambientais.

Três anos após o duplo assassinato, cometido "de forma cruel, sem chance de defesa", na região do Vale do Javari, no Amazonas, um procurador da República apresentou a denúncia, informou o MPF em seu site.

Embora o nome do suposto mandante não tenha sido revelado, autoridades já tinham como alvo Rubén Dario da Silva Villar, conhecido como "Colômbia", que está preso desde dezembro de 2022 e é investigado por pesca ilegal e tráfico de drogas.