Netanyahu anuncia recuperação dos corpos de dois reféns em Gaza durante operação especial

"Judy e Gad foram assassinados em 7 de outubro e levados para a Faixa de Gaza", acrescentou.

Segundo um comunicado do kibbutz Nir Oz, o casal, que tinha sete filhos e sete netos, foi "assassinado e sequestrado em 7 de outubro no campo próximo a sua casa" nesta comunidade agrícola, a poucos quilômetros de Gaza.

Gadi Haggai, que tinha 72 anos no momento do assassinato, era "um homem de espírito dinâmico (...) muito ligado à terra", e sua esposa Judy Weinstein Haggai, 70 anos, era "professora de inglês especializada em crianças com necessidades especiais", segundo o kibbutz.

O ataque do Hamas em Israel de outubro de 2023, que desencadeou a guerra, provocou as mortes de 1.218 pessoas do lado israelense, a maioria civis, segundo uma contagem da AFP baseada em dados oficiais.

Das 251 pessoas sequestradas naquele dia, 55 continuam em cativeiro em Gaza, das quais pelo menos 32 morreram, segundo as autoridades israelenses.

Mais de 54.600 palestinos, a maioria civis, morreram na campanha militar israelense de represália, segundo dados do Ministério da Saúde do Hamas, considerados confiáveis pela ONU.