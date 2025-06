Peregrinos muçulmanos rezam no Monte Arafat, ponto culminante do hajj

Após o pôr do sol, os peregrinos seguirão para Muzdalifah, no meio do caminho entre Arafat e a cidade de tendas de Mina, onde recolhem pedra para o simbólico "apedrejamento do diabo".

"Isso é algo que eu via todos os anos na televisão durante o hajj e pensava: 'Eu gostaria de estar lá'", comentou Ali, paquistanês de 33 anos e um dos 1,5 milhão de peregrinos que chegaram à Arábia Saudita para a peregrinação.

"Tentei vir (...) nos últimos três anos", acrescentou olhando para o monte. "Me sinto muito abençoado".

Centenas de peregrinos vestidos de branco se aglomeraram no monte, com muitos outros na parte baixa, onde rezam ou registram o momento com fotos.

As autoridades sauditas pediram aos peregrinos que permaneçam em suas tendas nesta quinta-feira entre 10h00 e 16h00, quando o sol do deserto é mais intenso.

As temperaturas superaram 40ºC este ano, durante uma das maiores congregações religiosas do mundo. As autoridades intensificaram os esforços para evitar a repetição do que aconteceu no hajj do ano passado, quando 1.301 pessoas morreram sob temperaturas que chegaram a 51,8ºC.