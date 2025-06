Peru investiga morte de americano após consumir ayahuasca na região amazônica

Autoridades peruanas iniciaram nesta quinta-feira (5) uma investigação pela morte de um turista americano que, durante um ritual de cura na Amazônia, consumiu ayahuasca, uma potente bebida alucinógena a base de plantas usada na medicina tradicional indígena, informou o Ministério Público.

Aaron Wayne Castronova, de 41 anos e natural do estado do Alabama, no sudeste dos Estados Unidos, morreu quando participava na segunda-feira de uma sessão de turismo espiritual em um albergue na região de Loreto, fronteiriça com Brasil e Colômbia.

"Após ingerir este produto [ayahuasca]", o homem "sofreu uma descompensação que o levou à morte", explicou à AFP Narciso López, médico legista do MP de Loreto.