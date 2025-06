Petróleo sobe após diálogo entre Trump e Xi

No início desta semana, o presidente americano evidenciou sua frustração com Pequim, descrevendo as conversas entre as duas principais potências econômicas como difíceis e acusando o país asiático de não respeitar o acordo de desescalada firmado em meados de maio na Suíça.

© Agence France-Presse