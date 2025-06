Starbase, a cidade aos pés da base espacial de Musk e perto de refúgios ambientais

Pouco antes do lançamento do megafoguete Starship, golfinhos brincam na costa do sul do Texas. A ignição estremece a Starbase, a nova cidade construída nesta região por Elon Musk.

O homem mais rico do mundo, que acaba de deixar a liderança do Departamento de Eficiência Governamental (Doge) no governo de Donald Trump, não perdeu tempo em seus planos paralelos de conquistar Marte com sua empresa SpaceX.

Parte do projeto do bilionário para colonizar Marte foi a criação da Starbase. Localizada na baía de Boca Chica, perto da fronteira com o México, ela cresceu em torno das instalações da SpaceX e se tornou oficialmente uma cidade após uma votação popular no início de maio.