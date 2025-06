Suprema Corte dos EUA indefere ação do México contra fabricantes de armas

A Suprema Corte dos Estados Unidos indeferiu, nesta quinta-feira (5), uma ação do governo mexicano, que acusa fabricantes de armas americanos de terem contribuído para a violência dos cartéis do narcotráfico no México.

Em decisão unânime, a mais alta corte dos Estados Unidos declarou que uma legislação federal, a Lei de Proteção do Comércio Legal de Armas (PLCAA), exime de responsabilidade os fabricantes de armas.

O caso remonta a 2021. O México, sob pressão crescente do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para frear o narcotráfico, acusou os fabricantes de armas de cumplicidade na venda ilegal de armas porque, em sua opinião, estão a par de que alguns de seus produtos são vendidos ilegalmente para cartéis do tráfico.