Terceiro dia de nova investigação sobre caso Maddie em Portugal

Embora seja suspeito de ter matado a menina, nunca foi formalmente acusado.

Na época dos fatos, Brückner vivia na costa do Algarve, perto do local de férias dos McCann, e o sinal de um celular em seu nome foi detectado nos arredores do hotel na noite do desaparecimento.

Brückner cumpre atualmente uma pena de sete anos de prisão pelo estupro de uma americana de 72 anos na Praia da Luz, em 2005.

Sua pena neste caso, teoricamente, se estende até setembro de 2025.

