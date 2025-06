Venezuela encontra 14 corpos de cidadãos africanos em uma embarcação

As autoridades venezuelanas encontraram um barco com os corpos de 14 pessoas com passaportes africanos, em um delta próximo à foz do oceano Atlântico, informou o ministro do Interior e da Justiça, Diosdado Cabello.

Os corpos foram encontrados no estado venezuelano de Delta Amacuro (nordeste) e, de acordo com a imprensa local, estavam em um estado avançado de decomposição.

"Havia 14 corpos de seres humanos, todos da África", disse Cabello na noite de quarta-feira. Alguns eram do Mali, disse o ministro, sem especificar um número.