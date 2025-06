Xi diz a Trump que é preciso 'corrigir o curso' das relações EUA-China

As duas superpotências também estão em desacordo sobre o tratamento dado aos estudantes chineses matriculados em universidades americanas; o tráfico de fentanil, as relações com Taiwan, a alta tecnologia e as tensões no Mar do Sul da China.

O acordo alcançado em Genebra prevê uma pausa de 90 dias e põe fim a uma escalada tarifária que levou Pequim a impor tarifas alfandegárias de 125% sobre os produtos americanos e Washington a implementar taxações de 145% sobre os bens chineses.

Pequim e Washington haviam concordado em reduzir temporariamente suas sobretaxas tarifárias para 30% e 10%, respectivamente.

Na quarta-feira, Trump disse no Truth Social que "gosta" de Xi Jinping, mas que é "extremamente difícil fazer um acordo com ele".

De acordo com o Wall Street Journal, a raiva foi causada pela lentidão da China em conceder novas licenças de exportação para terras raras e outros componentes necessários para semicondutores e automóveis.

Enquanto isso, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Lin Jian, prometeu nesta quinta-feira "defender com firmeza os direitos e interesses legítimos" dos estudantes chineses, depois que Trump decidiu proibir a emissão de vistos para estrangeiros que iniciariam seus estudos em Harvard.