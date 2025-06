A um ano da Copa do Mundo, futebol vive seu auge no Canadá

O Canadá não é conhecido por seu futebol, mas os torcedores que comparecerem à Copa do Mundo do próximo ano descobrirão um país onde o esporte mais popular do mundo está prosperando.

A primeira partida no Canadá do maior evento do 'soccer' do planeta, organizado em conjunto com Estados Unidos e México, será disputada em 12 de junho de 2026, em Toronto.

A cidade é frequentemente citada como uma das mais diversas do mundo e onde a imigração impulsionou a popularidade do futebol.