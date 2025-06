Alcaraz avança à final de Roland Garros após abandono de Musetti

No momento certo, com 5-4 a seu favor, o italiano aproveitou seu primeiro break point. O espanhol já havia desperdiçado dois antes.

Musetti mostrou que não iria ser um adversário fácil. Afiado com seu backhand de uma mão e resiliente em longos ralis, ele exigiu uma melhora urgente de Alcaraz, muito longe do tênis avassalador que demonstrou nas quartas de final contra Tommy Paul.

Com o italiano mantendo sua eficácia de 100% (3/3 nos break points), o segundo set foi decidido no tie-break, no qual Alcaraz finalmente brilhou.

Com algum atraso, o número dois do mundo assumiu o controle da semifinal: o espanhol melhorou sua consistência, refinou seus 'slices' e fortaleceu seus golpes de direita nocauteando Musetti, fragilizado pela lesão.

