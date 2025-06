Aliança Trump-Musk implode após discussão

- Decepção -

Musk respondeu ao vivo no X, enquanto Trump dava a sua versão diante de câmeras do mundo inteiro. "Estou muito decepcionado, porque Elon conhecia os bastidores desse projeto de lei melhor do que quase qualquer um aqui sentado (...) De repente, isso se tornou um problema para ele", comentou o presidente republicano, de 78 anos.

Tudo aconteceu menos de uma semana após Trump se despedir no Salão Oval de Musk, rosto da comissão de eficiência governamental, conhecida como Doge, encarregada de cortar gastos públicos.

Musk, que nasceu na África do Sul e é naturalizado americano, respondeu com a mesma contundência. "Falso", disse, sobre a afirmação de que teria visto o projeto de lei antecipadamente.

"Tanto faz", escreveu sobre um vídeo em que Trump diz que o ex-assessor está irritado com a perda dos subsídios para os veículos eléctricos.

E foi mais longe, ao dizer que, sem a sua ajuda, o republicano "teria perdido as eleições" presidenciais de novembro, para as quais Musk desembolsou quase 300 milhões de dólares (R$ 1,68 bilhão).