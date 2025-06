Ataques russos contra Kiev deixam 4 mortos e 20 feridos

Ataques coordenados com drones e mísseis russos deixaram pelo menos quatro mortos e 20 feridos na madrugada desta sexta-feira em Kiev, anunciaram autoridades ucranianas.

"Kiev sofreu outro ataque com UAVs (veículos aéreos não tripulados) e mísseis balísticos. As equipes de emergência estão respondendo às consequências em vários pontos da cidade", informou o Serviço Estatal de Emergências da Ucrânia no Telegram.

O prefeito da capital ucraniana, Vitali Klitschko, confirmou na mesma rede social o balanço de quatro mortes e 20 pessoas feridas, das quais 16 estão hospitalizadas.