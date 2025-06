Barco de ajuda a Gaza afirma que resgatou migrantes na costa grega

Um barco fretado por uma coalizão de ativistas para entregar ajuda humanitária à Faixa de Gaza resgatou um grupo de migrantes perto da ilha de Creta, afirmou um grupo de apoio nesta sexta-feira (6) na Grécia.

O veleiro "Madleen", fretado pela Freedom Flotilla, informou ter recebido um sinal de socorro de um navio no Mediterrâneo, levando-o a mudar sua rota na costa de Creta.

O "Madleen" com "uma tripulação de 12 ativistas pacíficos" seguia para Gaza "com o objetivo de contornar o bloqueio à Palestina pelo Estado de Israel", afirmou o grupo March to Gaza Greece em nota.