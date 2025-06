Canadense TMC será a primeira a explorar minerais submarinos, diz seu CEO à AFP

P: Quando preveem poder iniciar as operações de mineração?

R: Graças á ordem executiva do presidente Trump, prevemos um processo de permissões acelerado. Isso significa que, com sorte, dentro do próximo ano, ou antes mesmo do fim do ano, receberemos a autorização do governo americano para avançar.

Contamos com o primeiro navio de produção, o Hidden Gems (da companhia All Seas), (...) e finalizamos o processo de transformação dos nódulos em produtos intermediários de níquel, cobre, cobalto e manganês. Estamos prontos.

Não comunicamos formalmente aos mercados quando poderíamos ver a primeira produção, mas acredito que será antes do estimado. Se tivessem me sugerido 2027, eu teria dito "eu espero que sim"

P: É necessário transformar o Hidden Gem primeiro?

R: O plano inicial era realizar modificações significativas para aumentar a produção. Mas com a previsão de uma permissão acelerada, acreditamos que é melhor iniciar a produção com o navio o quanto antes e depois nos centrar na produção em grande escala com os navios 2, 3, 4 e 5.