Chile fracassa em sua tentativa de recuperar a popular merluza

Os barcos retornam a Valparaíso vazios ou com pouca carga após horas no mar. "Antes, havia fartura", diz Rodrigo Gallardo, pescador de merluza, um dos peixes mais consumidos no Chile e cada vez mais escasso, apesar dos esforços para proteger os oceanos.

Popularmente conhecida como "pescada", a merluza do Pacífico Sul (Merluccius gayi) é o sustento de cerca de 4.000 pescadores no Chile, país com mais de 6.000 km de litoral e a décima maior potência pesqueira.

No entanto, a população desse peixe diminuiu 70% em duas décadas, segundo o Instituto de Fomento Pesqueiro (IFOP).